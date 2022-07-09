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نيوزيلندا تعلن عن أولى حالات جدري القرود
نيوزيلندا تعلن عن أولى حالات جدري القرود
9 يوليو 2022 15:10

أعلنت نيوزيلندا اليوم السبت، عن أولى حالات الإصابة بجدري القرود في البلاد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. 

 وقالت وزارة الصحة في بيان، إن الحالة هي لساكن في أوكلاند عاد مؤخراً إلى نيوزيلندا بعد السفر إلى دولة لديها عدد من الإصابات بالفيروس. ولم تقدم الوزارة المزيد من التفاصيل لحماية خصوصية الشخص.وأضافت الوزارة أنه لا يوجد دليل على عدوى مجتمعية وأنه تم نصح «عدد محدود للغاية من المخالطين للحالة» بالانتباه للأعراض.
وجرى رصد الإصابة من خلال اختبار تفاعل البوليميراز التسلسلي (بي سي آر) والذي طرحته الدولة الجزيرة مؤخراً.
وقالت الوزارة: «بالوضع في الاعتبار الزيادة في الإصابات دولياً، بما في ذلك أستراليا، فإن وصول (المرض) إلى نيوزيلندا ليس غير متوقع.. واتخذنا بالفعل خطوات للاستعداد لوصول جدري القرود».

 

المصدر: د ب أ
نيوزيلندا
جدري القرود
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