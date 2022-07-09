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روسيا تكشف عن حصيلة الأهداف العسكرية في أوكرانيا
روسيا تكشف عن حصيلة الأهداف العسكرية في أوكرانيا
9 يوليو 2022 15:05

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الأوكراني من طراز «سو25-»، و15 طائرة مسيرة، وتدمير عدد من مخازن الأسلحة، خلال اليوم الماضي.
وقالت وزارة الدفاع في بيان، نقلت مقتطفات منه قناة «آر تي عربية» اليوم إن سلاح الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت خلال اليوم الماضي، 22 موقعاً لقيادة العمليات في أوكرانيا، بما في ذلك الكتيبة 98 من لواء الدفاع الأوكراني في منطقة نوفوفورونتسوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، واللواء الميكانيكي السادس عشر في منطقة بوكروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونقطة تمركز للمرتزقة الأجانب في خاركوف.
كذلك دمرت القوات الروسية 5 مخازن للأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، بلغ إجمالي الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، 239 طائرة مقاتلة، و137 طائرة مروحية، و1503 طائرات من دون طيار، و353 صاروخاً مضاد للطائرات.
وتم تدمير 3994 دبابة ومركبات مصفحة أخرى، و738 مركبة قتالية لقاذفات صواريخ متعددة، و3117 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و4099 مركبة عسكرية خاصة.

 

المصدر: د ب أ
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