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موسكو: شحنة الصواريخ الأميركية لأوكرانيا تستهدف إطالة أمد الصراع
موسكو: شحنة الصواريخ الأميركية لأوكرانيا تستهدف إطالة أمد الصراع
9 يوليو 2022 13:19

 قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن وراء الشحنة الأميركية المرتقبة لأربعة أنظمة صواريخ/هيمارس/ إلى أوكرانيا، تقف رغبة واشنطن الجامحة في إطالة أمد الصراع بأي ثمن.
وجاء في بيان اصدرته السفارة ونقلته وكالة نوفوستى اليوم السبت: "خلف هذا القرار رغبة واشنطن الجامحة في إطالة أمد الصراع بأي ثمن، للتعويض عن الخسائر المتزايدة للكتائب (الأوكرانية) القومية والقوات المسلحة".
وتابعت السفارة: "سلطات كييف والتشكيلات القومية تستخدم أسلحة من الولايات المتحدة لتدمير مدن دونباس. وتشن القوات المسلحة الأوكرانية باستمرار هجمات مستهدفة المناطق السكنية في دونيتسك.
ويتم القصف بقذائف الناتو من عيار 155 ملم".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أصدر مرسوماً بتخصيص 400 مليون دولار كحزمة مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا، تضم 4 أنظمة راجمات صواريخ من طراز /هيمارس/ .

المصدر: د ب أ
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