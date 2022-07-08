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أميركا تعلن إرسال أسلحة متطورة إضافية إلى أوكرانيا
صواريخ أميركية متطورة
9 يوليو 2022 01:11

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، إرسال أسلحة عسكرية متطورة إضافية إلى أوكرانيا تشمل قاذفات صواريخ وقذائف دقيقة.
وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون) إن المساعدة البالغة قيمتها 400 مليون دولار أميركي تشمل أربعة راجمات صواريخ من طراز "هيمارس" وذخيرة.
وسيحصل الجيش الأوكراني على ما مجموعه 12 راجمة "هيمارس".
تتضمن حزمة المساعدات أيضًا ألف قذيفة عيار 155 ملم لقطع مدفعية قدمها حلفاء كييف الغربيون.
وقال المسؤول في البنتاجون إن هذه القذائف "أكثر فعالية" لأنها أكثر دقة ومداها أكبر من تلك التي تم تسليمها حتى الآن.
ولم يؤكد ما إذا كانت الذخيرة عبارة عن قذائف موجهة من طراز Excalibur القادرة على التحليق مسافة تزيد عن 40 كيلومترًا قبل أن تصيب هدفها بدقة وهي من صنع أميركي وسلمتها كندا لأوكرانيا.
وقدمت واشنطن مساعدات عسكرية إلى كييف بقيمة 6,9 مليارات دولار أميركي منذ بدء الأزمة الأخيرة في 24 فبراير الماضي.

المصدر: رويترز
أسلحة
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