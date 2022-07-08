بريطانيا.. بدء السباق لخلافة جونسون بعد استقالته

لندن (وكالات)

بدأ السباق لخلافة بوريس جونسون في صفوف حزب المحافظين البريطاني، غداة استقالة رئيس الوزراء بعد سلسلة غير مسبوقة من الاستقالات في صفوف حكومته بسبب فضائح متكررة.

ومن دون انتظار موعد انتخاب زعيم محافظ جديد مقرر الأسبوع المقبل، أكد النائب المحافظ توم توغنهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان مساء أمس الأول ترشحه، ليصبح بذلك أول المسؤولين الذين يفصحون عن نيتهم خوض السباق منذ إعلان رحيل جونسون.

ومن بين المرشحين الرئيسين المحتملين لخلافته، وزير الدفاع بن والاس تليه، وفق استطلاع لمعهد يوغوف سكرتيرة الدولة لشؤون التجارية الخارجية بيني موردونت، التي كانت وجه الحملة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وبإعلانه الاستقالة في كلمة مقتضبة، أوضح جونسون، البالغ 58 عاماً، أنه سيبقى في السلطة حتى تعيين خلف له.

وأضاف: «عينت حكومة جديدة ستعمل، على غراري، حتى اختيار زعيم جديد»، من دون أن يتطرق بتاتاً إلى الأزمة الناجمة عن استقالة نحو ستين من أعضاء فريقه الحكومي منذ الثلاثاء بعد فضيحة جديدة.

لكن حزب العمال البريطاني، أكبر الأحزاب السياسية المعارضة في المملكة المتحدة، لوّح أمس بطرح الثقة برئيس الوزراء بوريس جونسون لإخراجه من السلطة فوراً، بعدما أُجبر على التنحي.

ومع بدء السباق لخلافته، واجه جونسون مطالب بالتخلي فوراً عن السلطة وانتقال الحكم إلى رئيس للحكومة بالوكالة لقيادة خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وقالت نائبة رئيس حزب العمال آنجيلا راينر، أمس، إن حزبها يعتزم طرح الثقة بجونسون أمام البرلمان، إن لم يعمد المحافظون إلى إقالته فوراً.

وقالت راينر، في تصريح لمحطة «بي.بي.سي» الإذاعية: «لا يمكننا أن نتحمّل بقاءه شهرين» إضافيين.

وتابعت: «إن لم يطرحوا الثقة به، نحن سنفعل لأنه بات من الواضح للغاية أنه لا يحظى بثقة المجلس مجلس العموم، ولا بثقة الشعب البريطاني».

لكن طرح حزب العمال الثقة بجونسون يتطلّب تأييد نواب محافظين للخطوة. إلا أن هذه الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر، لأنها قد تستدعي إجراء انتخابات عامة مبكرة قد تؤدي إلى خسارة نواب محافظين مقاعدهم إذا خسر جونسون.

واستبعد متحدث باسم جونسون تماماً أن يتولى نائب رئيس الوزراء دومينيك راب رئاسة الحكومة بالوكالة. وقال المتحدث: «يتصرف رئيس الوزراء وفق الدستور، ويبقى رئيساً للوزراء حتى اختيار زعيم جديد للحزب، في الأثناء يتواصل عمل الحكومة».

ومن المتوقع إعلان جدول زمني لعملية اختيار خلف لجونسون، بعد غد الاثنين، على أن يتولى الفائز رئاسة الحكومة خلال الفترة التي يعقد فيها الحزب مؤتمره السنوي في أوائل أكتوبر.