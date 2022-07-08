بايدن يزور سفارة اليابان للتعزية في وفاة شينزو آبي

واشنطن (رويترز)

زار الرئيس الأميركي جو بايدن، السفارة اليابانية في واشنطن للتوقيع في دفتر التعازي في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الذي اغتيل أمس.

وقال أيضاً إنه حاول الاتصال هاتفياً برئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي وصفه بأنه «شخص صلب للغاية»، مضيفاً أن «اليابان حليف مستقر جداً جداً».

وأضاف الرئيس الأميركي أنه أمر بتنكيس الأعلام الأميركية حتى العاشر من يوليو، حداداً على رئيس وزراء اليابان السابق، الذي اغتيل وهو يقوم بالدعاية لانتخابات برلمانية.

وقال بايدن، في بيان، إن آبي «كان خادماً أبياً للشعب الياباني، وصديقاً وفياً للولايات المتحدة».

ومضى قائلاً: «حتى في اللحظة التي هوجم فيها وقُتل، كان منخرطاً في واجبات الديمقراطية التي وهبها حياته».