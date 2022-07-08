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وفد أميركي يزور السودان لدعم العملية السياسية
جانب من تظاهرات السودان
9 يوليو 2022 01:27

أسماء الحسينى (القاهرة، الخرطوم)

يزور السودان اليوم وفد من الكونجرس الأميركي بقيادة عضوي الكونجرس نورما توريس وسارة جاكوبسن، لمناقشة دعم العملية السياسية والمساعدات الإنسانية، وكذلك كيفية عمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة جنبًا إلى جنب لدعم الشعب السوداني.
وسيلتقي الوفد، أثناء زيارته التي تستمر 5 أيام، بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، إضافة إلى مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة من الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لاكتساب فهم أفضل لعمل الأمم المتحدة في السودان.
وتستصحب الزيارة معها التطورات الأخيرة في السودان بعد إعلان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الذي تيسره الالية الثلاثية، ودعوته إلى تشكيل حكومة كفاءات وحل مجلس السيادة بعدها وتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة.
وفي الوقت ذاته، تمثل مساعدة وزير الخارجية الأميركي، مولي فيي، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء المقبل بشأن السودان.
وقال متابعون للشأن الأميركي، إن هناك حالة من الاستياء والغضب داخل مجلس الشيوخ الأميركي بسبب تعاطي الإدارة الأميركية مع ملف السودان.
وعلى صعيد آخر، أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، رفع اعتصام مستشفى الجودة.

أميركا
السودان
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