البعثة الأممية في ليبيا: العيد فرصة للاستجابة للمطالب الشعبية

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جموع الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معتبرة أن العيد مناسبة للاستجابة للمطالب الشعبية بإجراء الانتخابات الوطنية.

وقالت البعثة الأممية في بيان: «نتمنى للشعب الليبي عيد أضحى مبارك، آملين أن يكون هذا العيد مناسبة، لكافة الأطراف الفاعلة، للاستجابة للمطالب الشعبية، بإجراء الانتخابات الوطنية على أسس توافقية سليمة، وتحقيق الاستقرار والازدهار للبلاد».

جاء ذلك، فيما اتهم رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بمحاولة تأجيج الرأي العام ضد المجلس، وذلك عبر تحميله مسؤولية الانسداد السياسي الحالي. وقال رئيس البرلمان الليبي، في كلمة لمناسبة عيد الأضحى، إن جهات داخلية مدعومة من أطراف خارجية، تحاول تأجيج الرأي العام ضد مجلس النواب وتحميله مسؤولية الانسداد السياسي وتردي الخدمات؛ لخلق أمر واقع جديد لن يؤدي بالبلاد إلا إلى استمرار حالة الانقسام وزيادة المعاناة، وزيادة التحديات.

من جانبه، هنأ عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي الليبي، جموع الليبيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الجميع لـ«مواصلة العمل من أجل لم الشمل، وتجاوز الأحقاد، من أجل مستقبل أبنائنا، ومن أجل أن نجد وطناً نبنيه معاً».