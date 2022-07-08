السبت 9 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
البعثة الأممية في ليبيا: العيد فرصة للاستجابة للمطالب الشعبية
أرشيفية
9 يوليو 2022 01:27

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جموع الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معتبرة أن العيد مناسبة للاستجابة للمطالب الشعبية بإجراء الانتخابات الوطنية.
وقالت البعثة الأممية في بيان: «نتمنى للشعب الليبي عيد أضحى مبارك، آملين أن يكون هذا العيد مناسبة، لكافة الأطراف الفاعلة، للاستجابة للمطالب الشعبية، بإجراء الانتخابات الوطنية على أسس توافقية سليمة، وتحقيق الاستقرار والازدهار للبلاد».
جاء ذلك، فيما اتهم رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بمحاولة تأجيج الرأي العام ضد المجلس، وذلك عبر تحميله مسؤولية الانسداد السياسي الحالي. وقال رئيس البرلمان الليبي، في كلمة لمناسبة عيد الأضحى، إن جهات داخلية مدعومة من أطراف خارجية، تحاول تأجيج الرأي العام ضد مجلس النواب وتحميله مسؤولية الانسداد السياسي وتردي الخدمات؛ لخلق أمر واقع جديد لن يؤدي بالبلاد إلا إلى استمرار حالة الانقسام وزيادة المعاناة، وزيادة التحديات.
من جانبه، هنأ عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي الليبي، جموع الليبيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الجميع لـ«مواصلة العمل من أجل لم الشمل، وتجاوز الأحقاد، من أجل مستقبل أبنائنا، ومن أجل أن نجد وطناً نبنيه معاً».

الأمم المتحدة
ليبيا
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
آخر الأخبار
فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني
عربي ودولي
زيلينسكي يقيل سفراء أوكرانيا في دول عدة
اليوم 23:19
فيضانات في باكستان
عربي ودولي
مقتل العشرات في باكستان مع هطول أمطار غزيرة
اليوم 23:04
أنتوني بلينكن متحدثا في مؤتمر صحفي في بالي
عربي ودولي
أميركا تقدم مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا
اليوم 22:56
بريس جونسون محاطا بالوزيرين ريشي سوناك (يمين) وساجد جاويد
عربي ودولي
حزب المحافظين يعلن قراراً بشأن اختيار خليفة جونسون
اليوم 22:35
أنس جابر في قائمة القمودي والملولي والحفناوي
الرياضي
أنس جابر في قائمة القمودي والملولي والحفناوي
اليوم 22:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©