العراقيون في العيد.. يصنعون الفرح لمواجهة الأحزان والأزمات

هدى جاسم (بغداد)

لم تكن أعواد البخور التي يحملها عمر محمد كل عيد باتجاه مقر والده الأخير، إلا طريقا لحوار يطول أحياناً وهو يجلس القرفصاء قرب قبر أبيه الذي رحل عام 2006 في شارع حيفا وسط بغداد، مغدوراً على يد مسلحين مجهولين.

ورغم كل ما مر بالعراقيين، إلا أنهم يحاولون صنع الفرح في العيد لمواجهة الأحزان والأزمات، ويُخرجون الفرحة من جمر أحزانهم، وصاروا مع الوقت يتندرون على الظروف المعيشية الصعبة، التي يواجهونها منذ سنوات طويلة.

ويقول باحثون إن كثرة الضغوطات قد تولد ردود فعل عكسية، غير متوقعة، فضغط الحزن والحاجة قد يولد النكتة، كنوع من التنفيس العقلي والفكري ليصل إلى حالة من تجاوز الأزمات، وهذا ما يفعله أغلب العراقيين بعد كل حزن وأزمة يمرون بها.

«أعيادنا منقوصة».. هذا ما يقوله الرجل الستيني ضياء صالح القادم من البصرة باتجاه بغداد، حيث قبر والديه وأخويه عندما كانوا يسكنون بغداد قبل عقدين من الزمن ويقول لـ«الاتحاد»، إن «أعياد العراقيين منقوصة والفرح غادرنا منذ وقت طويل، فأغلب موتانا اغتالتهم الحروب والفقر وضيق ذات اليد، فلم أجد سبيلا للحصول لأبي على سرير في المستشفى التي امتلأت بالجرحى ومات وهو يتألم».

عمر محمد، الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، يتذكر جيداً كيف وجد والده مضرجاً بالدماء أمام منزله في شارع حيفا، وهو لا يعرف إلى الآن سبب مقتله على يد مسلحين مجهولين وملثمين كما أخبره شهود عيان من المنطقة، ويقول لـ«الاتحاد» صار العيد بالنسبة لي في يومه الأول زيارة لقبر أبي، وكذلك تفعل والدتي التي قتل أخواها ووالدها في الحرب العراقية الإيرانية. وأضاف: «نقضي ساعات يومنا الأول ونحن نتجول بدموعنا، بين المقابر نزور ضحايا الحروب والطائفية، ونعود وذكرياتنا خالي الوفاض من أياد كانت سنداً لنا واغتالتها الحروب والغدر».

حالة محمد ليست الوحيدة، فزيارة واحدة للمقابر في أول أيام الأعياد تبين بشكل واضح حجم خسائر الحروب والإرهاب والطائفية لدرجة أن الشوارع المحيطة بالمقابر تزدحم بالسيارات والمارة، الذين يقفون أحياناً في طوابير وإجراءات أمنية مثلها مثل أماكن الترفيه والحدائق العامة ليتسنى لهم الدخول، حيث المقر الأخير لذويهم، الذين تعرض أغلبهم للموت بسبب الحروب، وبكل أنواعها، كما تحولت تلك الأماكن إلى مقرات لباعة أغلبهم من الأطفال والشباب الذين تسكن عوائلهم بالقرب من تلك الأماكن، حيث يبيعون البخور والشموع والماء، ويتقبلون توزيع العوائل لبعض المأكولات والمال عليهم.