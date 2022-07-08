ميقاتي: الحكومة اللبنانية تتعرض لحملة جائرة ومنظمة

بيروت (وكالات)

دعا نجيب ميقاتي المكلّف بتشكيل حكومة جديدة ورئيس حكومة تصريف الأعمال إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة تواكب الأشهر الأخيرة من عهد رئيس الجمهورية ميشال عون وانتخاب رئيس جديد للبنان، فيما أكد ميقاتي أن حكومته المستقيلة تتعرض «لحملة جائرة ومنظمة».

وقال ميقاتي، في بيان، أمس، إن الوقت الداهم والاستحقاقات المقبلة يتطلبان منا الإسراع في الخطوات الاستباقية، ومن أبرزها تشكيل حكومة جديدة، تواكب الأشهر الأخيرة من عهد الرئيس ميشال عون وانتخاب رئيس جديد للبنان.

وأضاف: من هذا المنطلق، أعددت تشكيلة حكومية جديدة وقدّمتها إلى الرئيس، الأسبوع الفائت، وتشاورت معه في مضمونها، حيث قدّم فخامته بعض الملاحظات، على أمل أن نستكمل البحث في الملف، وفق أسس التعاون والاحترام التي سادت بيننا طوال الفترة الماضية.

وتابع ميقاتي: إن حكومتنا المستقيلة تواصل عملها في سبيل معالجة الملفات الكثيرة المطروحة، بروح التعاون الإيجابي، بالتوازي مع تعاون مماثل مع المجلس النيابي، من أجل إقرار مشروع قانون الموازنة وعدة مشاريع إصلاحية تشكل خطوة أساسية لإنجاز التفاهم النهائي مع صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن حكومته تتعرض «لحملة جائرة ومنظمة بهدف وقف الخطوات الأساسية التي نقوم بها لحماية حقوق المودعين والحفاظ على القطاع المصرفي، الذي يشكل ركيزة أساسية من دعائم الاقتصاد اللبناني».

وأعلن أن كل هذه الحملات لن تغير في الواقع المعروف شيئاً، فليست حكومتنا هي التي تسببت بحجز أموال المودعين، وأوصلت القطاع المصرفي إلى ما وصل إليه، بل على العكس من ذلك فهي تعطي الأولوية لحماية حقوق المودعين، والتوصل إلى حل واضح وعلمي لإعادتها إلى أصحابها بعيداً عن المزايدات الشعبية المقيتة.

كان الرئيس عون قد كلف في شهر يونيو الماضي ميقاتي بتأليف حكومة جديدة، بناءً على نتيجة الاستشارات النيابية، حيث حصل على 54 صوتاً من أصوات النواب. ومنذ ذلك الحين لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان لبنان قد شهد انتخابات نيابية في مايو الماضي.