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«الرئاسي اليمني»: نؤمن بسلام الشجعان
الإرياني خلال زيارته اللواء الثاني حراس الجمهورية في تعز (من المصدر)
9 يوليو 2022 01:29

عدن (الاتحاد، وكالات)

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع السلام العادل والشامل والمستدام، ويؤمن بسلام الشجعان الذي يحفظ أمن واستقرار اليمن وهويته الوطنية والعربية، ويصون تضحيات اليمنيين، ويضع اليمن في مساره الطبيعي كجزء من محيطه الخليجي والعربي. ولفت، خلال زيارة اللواء الثاني حراس الجمهورية في محور البرح غرب تعز، إلى أن حرص الشرعية على إحلال السلام لا يعني تفريطها بالثوابت الوطنية. وتطرق الإرياني، إلى المستجدات على الساحة، وعلى رأسها الهدنة الأممية والجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل، مثمناً حرص القوات المسلحة على تخفيف معاناة اليمنيين، والتي تجسدها بمبادراتها في فتح طرق حيوية من طرف واحد، كما حصل في طريق المخا- البرح- تعز، الأمر الذي يكشف زيف ادعاءات ميليشيات «الحوثي» عن الحصار، ويثبت أنها هي من تفرض الحصار وتصنع الأزمات.
وأشار الإرياني، إلى الجهود المبذولة والملموسة في تطبيع الحياة بالمديريات والمناطق المحررة في الساحل الغربي، وما شهدته وتشهده من نهضة تنموية. ونوّه بما لمسه في مدينة المخا من مشاريع حيوية وبنى تحتية وسياحية، والأمن والاستقرار الذي تنعم به المدينة، وهي منجزات ما كان لها أن تتحقق لولا تضحيات وصمود القوات المسلحة، بكل حزم وبسالة في وجه الإرهاب «الحوثي». 
وأشاد الوزير الإرياني، بالمواقف الأخوية والنبيلة لتحالف دعم الشرعية، والدعم والمساندة المستمرة والدائمة لليمن في كل المراحل والمنعطفات والتي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية ووشائج القربى والمصالح المشتركة.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني
اليمن
معمر الإرياني
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