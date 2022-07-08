الإمارات تحذر من تردي الأوضاع الإنسانية بمنطقة الساحل

نيويورك (الاتحاد)

حذرت دولة الإمارات من تزايد التهديدات العابرة للحدود في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، والتي تشكلها الجماعات الإرهابية، لاسيما مع مواصلة سعيها لتوسيع نطاق عملياتها في أرجاء المنطقة، فيما شددت على أهمية الحوار الوطني لمواجهة التحديات القائمة، والتصدي للأوضاع الإنسانية المتردية.

وأكدت أن على المجتمع الدولي ألا يدخر جهداً في تفكيك هذه الشبكات الإرهابية، مع ضمان اتباع مقاربة شاملة، بحيث يتم التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للتطرف والإرهاب، وبناء قدرات المجتمعات على الصمود.

وفي هذا السياق، قالت الإمارات، في بيان أمام جلسة لمجلس الأمن، حول مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل «أونواس»: «نرى أهمية وجود تضافر بين الأطر الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب، مع ضمان أن تكون المبادرات ذات الصلة بملكية إقليمية».

وأشارت إلى أهمية المبادرات التي تتولى زمامها الجهات المحلية، ومنها جهود بوركينا فاسو والنيجر، في إدراج الحوار ومبادرات إعادة الإدماج محلياً في استراتيجياتهما لمكافحة الإرهاب.

وسلطت الإمارات، في البيان الذي أدلى به السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، الضوء على التحسن المُشجع الذي طرأ على الأمن البحري الإقليمي منذ الاجتماع الأخير بشأن مكتب «أونواس»، بما في ذلك عبر افتتاح مركز السلامة البحرية الإقليمي لغرب أفريقيا، وترسيخ التعاون بين دول غرب أفريقيا والساحل.

وأوضح أبوشهاب أن اعتماد المجلس بالإجماع للقرار رقم (2634) بشأن الأمن البحري في خليج غينيا، وجه رسالة قوية بشأن التزام المجتمع الدولي بدعم جهود المنطقة في هذا المجال.

وفي ما يتعلق بالتطورات السياسية، تواصل الإمارات التأكيد على أهمية الحوار الوطني لمواجهة التحديات القائمة، وإنشاء مؤسساتٍ تعكس تطلعات شعوب الدول المعنية، مشددة على أهمية أن تكون العمليات السياسية شاملة، مع ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في المناصب القيادية وصنع القرار. وأضافت «إن الاستجابة بفعالية للتحديات التي لها تداعيات إقليمية، تتطلب تعزيز التعاون والتضامن والحوار على المستوى الإقليمي». وأكدت على الدور المهم لمجموعة الـ«إيكواس»، في العمل مع دول غرب أفريقيا والساحل على بلورة حلول لهذه التحديات، ونشير هنا إلى القمة التي عُقدت في أكرا بتاريخ 3 يوليو حيث صدر عنها قرارات استجابت للتطورات في المنطقة.

وفي هذه الأثناء، أعربت الإمارات عن بالغ قلقنا إزاء الأوضاع الإنسانية المتردية، والتي تتفاقم بسبب الصدمات المناخية وتصاعد النزاعات في أنحاء المنطقة.

وعليه، أكدت على أهمية الاستجابة لهذه التحديات المعقدة، ويشمل ذلك ضرورة أن يعمل أعضاء المجلس معاً لمعالجة الصلات القائمة بين تغير المناخ والأوضاع الأمنية في غرب أفريقيا والساحل.

وأشادت الإمارات بجهود مكتب «أونواس» في إجراء تقييمات بشأن الأمن المناخي في المنطقة.