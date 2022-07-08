بعد الوقوف بعرفات.. حجاج بيت الله الحرام يبيتون في مزدلفة

يقضي حجاج بيت الله الحرام، ليلتهم في مشعر مزدلفة بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف في عرفات الجمعة التاسع من ذي الحجة.

ويؤدي الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة.

ويواصل نحو مليون حاج مناسكهم في يسر وسهولة بعد أن وفرت الحكومة السعودية كل الوسائل الضرورية لراحتهم وتمكينهم من أداء شعائرهم. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن حركة الحجاج اتسمت بالانسيابية.

ولم تسجل حتى الآن أي حوادث تذكر بين الحجاج.

وهذا أول عام يسمح فيه للحجاج من خارج المملكة منذ بدء جائحة فيروس كورونا في 2020 بسبب القيود التي فرضت لمكافحة تفشي الوباء.

سيتوجه الحجاج، صباح يوم السبت العاشر من ذي الحجة، إلى منى لرمي جمرة العقبة ثم يؤدون طواف الإفاضة في مكة المكرمة ويحلقون أو يقصرون قبل أن يتحللوا التحلل الأول.

المصدر: وكالات