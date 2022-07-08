السعودية تستنكر اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق آبي

استنكرت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، "العمل الجبان" الذي استهدف رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبي.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن تقديرها للأدوار المهمة التي قام بها شينزو آبي كقائد مؤثر على الساحة الدولية خلال مسيرة عمله الطويلة، ونوهت بدوره المحوري كصديق للمملكة في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتوفي آبي، متأثرا بجراحه بعد أن تعرض لإطلاق نار من قبل أحد المسلحين، خلال فعالية انتخابية.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" عن مصادر وزارة الدفاع قولها إن المشتبه به في إطلاق النار على آبي كان يعمل في البحرية اليابانية لثلاث سنوات، حتى خروجه منها في عام 2005.

المصدر: د ب أ