السبت 9 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
السعودية تستنكر اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق آبي
شعار وزارة الخارجية السعودية
8 يوليو 2022 22:22

استنكرت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، "العمل الجبان" الذي استهدف رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبي.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن تقديرها للأدوار المهمة التي قام بها شينزو آبي كقائد مؤثر على الساحة الدولية خلال مسيرة عمله الطويلة، ونوهت بدوره المحوري كصديق للمملكة في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وتوفي آبي، متأثرا بجراحه بعد أن تعرض لإطلاق نار من قبل أحد المسلحين، خلال فعالية انتخابية.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" عن مصادر وزارة الدفاع قولها إن المشتبه به في إطلاق النار على  آبي كان يعمل في البحرية اليابانية لثلاث سنوات، حتى خروجه منها في عام 2005.

المصدر: د ب أ
السعودية
وزارة الخارجية
اغتيال
شينزو آبي
آخر الأخبار
فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني
عربي ودولي
زيلينسكي يقيل سفراء أوكرانيا في دول عدة
اليوم 23:19
فيضانات في باكستان
عربي ودولي
مقتل العشرات في باكستان مع هطول أمطار غزيرة
اليوم 23:04
أنتوني بلينكن متحدثا في مؤتمر صحفي في بالي
عربي ودولي
أميركا تقدم مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا
اليوم 22:56
بريس جونسون محاطا بالوزيرين ريشي سوناك (يمين) وساجد جاويد
عربي ودولي
حزب المحافظين يعلن قراراً بشأن اختيار خليفة جونسون
اليوم 22:35
أنس جابر في قائمة القمودي والملولي والحفناوي
الرياضي
أنس جابر في قائمة القمودي والملولي والحفناوي
اليوم 22:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©