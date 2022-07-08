أوكرانيا تصادر ممتلكات شركات روسية

صادرت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، حقوق الشركات والعقارات من إحدى عشرة شركة روسية.

وقالت المخابرات الأوكرانية في العاصمة كييف إن قيمة الأصول المصادرة تصل إلى 57 مليون يورو.

وذكرت أن ما مجموعه 46 عقاراً نقلت ملكيتها إلى الدولة الأوكرانية.

من ضمن الشركات الروسية المعنية بالقرار "جازبروم" و"روسنفت" و"روساتوم الروسية".

يأتي ذلك على خلفية اتهام أوكرانيا لهذه الشركات بأنها تساهم في العملية العسكرية الروسية الحالية في أوكرانيا منذ انطلاقها فبراير الماضي.

وبحسب ما أعلن فقد جرت محاولة لتغيير قيمة هذه العقارات، إلا أن التفاصيل لم تحدد بعد.

المصدر: د ب أ