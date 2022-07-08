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مقتل 13 شخصاً بهجوم في شرق الكونغو
جنود من جيش الكونغو الديمقراطية
8 يوليو 2022 21:43

قتل 13 شخصاً خلال هجوم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أعلن مسؤولون محليون اليوم الجمعة.
وقال كاسيريكا إيسي ميغامبو رئيس بلدية لومي بإقليم شمال كيفو، إن عناصر من المجموعة المتمردة دخلوا البلدة، مساء أمس الخميس، وأضرموا النار في عيادة طبية وقتلوا أربعة مرضى.
وأضاف أن المهاجمين قتلوا تسعة مدنيين آخرين قبل أن يتراجعوا إلى حديقة "فيرونغا" الوطنية، وهي من المواقع العالمية المعروفة بحيواناتها البرية في شرق الكونغو.
وقالت الممرضة كوليه بوينغوي إن السلطات الصحية أحصت مقتل 13 شخصا في الهجوم.
وأفاد المتحدث باسم الجيش الكونغولي، النقيب أنتوني موالوسهاي، بمقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال.
وأضاف أن مجموعة مسلحة نفذت الهجوم.

المصدر: آ ف ب
الكونغو الديمقراطية
هجوم
متمردون
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