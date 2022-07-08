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جونسون يرفض مطالبات بالتنحي فوراً عن رئاسة الحكومة
بوريس جونسون
8 يوليو 2022 21:35

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، الاستجابة لدعوات للسماح لرئيس وزراء تصريف أعمال بتولي منصبه، بعد يوم من إعلانه أنه سيتنحى بعد انتخاب زعيم لحزب المحافظين.
ووفقا لوكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء، هناك ضغوط متنامية على جونسون من أعضاء كبار في حزب المحافظين من أجل التنحي فوراً عن منصب رئيس الوزراء وعدم انتظار انتخاب زعيم جديد.
ورئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور، هو من بين أولئك الذين يؤيدون دعوات لأن يتم تعيين نائب رئيس الوزراء دومينيك راب رئيس وزراء تصريف الأعمال.
لكن مقر الحكومة فى "داونينج ستريت" شدد، اليوم الجمعة، على أن جونسون لن يغادر المنصب قبل تعيين زعيم جديد.
 وقال متحدث باسم مكتب جونسون إن "رئيس الوزراء يتصرف بما يتماشى والأعراف".
وقال إنه "سيظل رئيساً للوزراء إلى حين وجود زعيم جديد للحزب وأن عمل الحكومة سيستمر بانتظار أن يتم ذلك".

المصدر: د ب أ
بوريس جونسون
تنحي
رئاسة الوزراء
بريطانيا
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