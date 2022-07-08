وزير المالية البريطاني السابق سوناك يترشح لرئاسة الحكومة

قال وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك، اليوم الجمعة، إنه سيخوض المنافسة على خلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي أعلن أمس الخميس، أنه سيتنحى عن منصبه.

وقال سوناك، في مقطع مصور نُشر على تويتر للدعاية لترشحه "يتعين على إنسان ما أن يقتنص هذه اللحظة ويتخذ القرار الصحيح. وهذا هو السبب في أنني أتقدم لأكون الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزرائكم".

واستقال سوناك من منصب وزير المالية، يوم الثلاثاء، وكانت استقالته واحدة من استقالتين لم تكونا متوقعتين وحركتا سلسلة الأحداث التي حدت بجونسون إلى اتخاذ قرار التنحي.

وستحدد لجنة في الحزب قواعد المنافسة على خلافة جونسون والجدول الزمني لها.

وقال سوناك، في خطاب استقالته، إنه صار من الواضح أن نهجه بالنسبة للاقتصاد يختلف تماما عن نهج جونسون وهما يعملان للاتفاق على الخطوات المقبلة لبريطانيا.

وكرر سوناك ذلك في إعلانه الترشح لزعامة حزب المحافظين.

وقال "القرارات التي نتخذها اليوم ستقرر ما إذا كان الجيل المقبل من الشعب البريطاني ستكون لديه الفرصة أيضا لمستقبل أفضل".

المصدر: رويترز