كشف دوافع اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق آبي

كشف مطلق النار على رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دوافعه وراء الحادث الذي أودى بحياة أطول رئيس وزراء ياباني بقاء في سدة الحكم.

وأقر مطلق النار باستهداف السياسي البارز، وقال إنه كان حاقدا على منظمة اعتقد أن آبي يرتبط بها، حسبما أعلنت الشرطة الجمعة.

وقال ضابط كبير في الشرطة في منطقة نارا للصحفيين "أقر المشتبه به بأنه كان حاقدا على منظمة معينة، وبأنه ارتكب الجريمة لأنه كان يعتقد أن رئيس الوزراء السابق آبي على ارتباط بها"، بدون كشف مزيد من التفاصيل.

وأعلنت الشرطة اليابانية أن الرجل الذي يشتبه بأنه اغتال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي يدعى تيتسويا ياماغامي وهو عاطل عن العمل يبلغ 41 عاما، وأفاد الشرطة بأنه استخدم بندقية يدوية الصنع.وقال ضابط شرطة في منطقة نارا حيث وقعت عملية الاغتيال للصحافيين "هذا ما أكده المشتبه به، وتوصلنا إلى أنها (البندقية) مصنوعة يدويا على ما يظهر بوضوح، علما بأن تحليلاتنا مستمرة".

المصدر: آ ف ب