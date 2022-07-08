ردود فعل عالمية على اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق آبي

توفي رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، وهو أطول رئيس وزراء ياباني بقاء في سدة الحكم، اليوم الجمعة بعد إطلاق النار عليه أثناء قيامه بحملة لانتخابات برلمانية.

وتوفي آبي عن 67 عاما.

وفيما يلي سرد لبعض ردود الأفعال على اغتياله:



- الولايات المتحدة

أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن استيائه من اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، اليوم الجمعة، واصفاً إياه بأنه بطل التحالف الأميركي-الياباني الذي اهتم بشدة بالشعب الياباني والديمقراطية.

وقال بايدن في بيان "أنا مصدوم وغاضب وحزين بشدة من أنباء اغتيال صديقي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق بالرصاص في أثناء حملته الانتخابية".

ووصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين اغتيال آبي بأنه "صادم" و"مقلق للغاية"، كما وصفه بأنه زعيم صاحب رؤية عظيمة.



- روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مقتل شينزو آبي "خسارة لا تعوض". وأضاف، في برقية تعزية وجهها إلى والدة شينزو آبي وأرملته، حسب بيان الكرملين "أتمنى لكم (...) الشجاعة في مواجهة هذه الخسارة الفادحة التي لا يمكن تعويضها". وأشار إلى أن "ذكريات جميلة لهذا الرجل الرائع ستبقى إلى الأبد في قلوب من عرفوه".

وأشاد الكرملين "برجل وطني عظيم"، معربا عن "تعازيه العميقة للشعب الياباني".- الصين

قال المتحدث باسم السفارة الصينية في اليابان "ساهم رئيس الوزراء السابق آبي في تحسين العلاقات الصينية اليابانية خلال فترة حكمه. نعرب عن تعازينا في وفاته ومواساتنا لأسرته".



- فرنسا

قال الرئيس إيمانويل ماكرون "فقدت اليابان رئيس وزراء عظيما كرس حياته لبلاده وعمل على ضمان استتباب النظام في العالم".



- بريطانيا

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون على تويتر "أنباء محزنة بشكل لا يصدق عن شينزو آبي... سوف يتذكر العديد من الأشخاص قيادته العالمية في الأوقات العصيبة. قلبي مع عائلته وأصدقائه والشعب الياباني". وأضاف "المملكة المتحدة تقف معكم في هذا الوقت المظلم والحزين".



- ألمانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتز إنه "مذهول ويشعر بحزن عميق". وكتب على تويتر قائلا "نقف عن قرب إلى جانب اليابان حتى في هذه الأوقات العصيبة"، معربا عن تعاطفه العميق مع أسرة آبي.



- إيطاليا

قال رئيس الوزراء ماريو دراغي "أصيبت إيطاليا بالصدمة جراء هذا الهجوم المرعب، الذي ضرب اليابان. لقد كان آبي بطلا عظيما للحياة السياسية في اليابان والعالم خلال العقود الأخيرة بفضل روحه الابتكارية ورؤيته الإصلاحية. تتقدم إيطاليا بتعازيها لأسرته وللحكومة وللشعب الياباني بأسره".



- الاتحاد الأوروبي

استنكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة "القتل الجبان والوحشي" لآبي الذي وصفته بأنه "ديموقراطي عظيم ومدافع عن نظام عالمي متعدد الأطراف" شكل الاعتداء عليه "صدمة للعالم بأسره".

من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "لن أفهم أبدا القتل الوحشي لهذا الرجل العظيم. الأوروبيون يشاركون اليابان الحداد". وأضاف أنه علم بوفاة السيد آبي "بأسف عميق".



- حلف شمال الأطلسي (الناتو)

أكد ينس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف، في تغريدة على تويتر، أنه "صدم بعمق (...) للجريمة الدنيئة" التي يمثلها اغتيال آبي "المدافع عن الديموقراطية وصديقي وزميلي منذ سنوات".

وعبر عن "تعازيه الصادقة" لعائلته ولرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا و"لشعب اليابان" الحليف الأساسي للناتو مؤكدا أن الحلف "يقف إلى جانب شعب شريكتنا المقربة اليابان ورئيس وزرائها فوميو كيشيدا".



- مصر

عزّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق. وقال "لقد كان شينزو آبي صديقاً مخلصاً لمصر محباً لها داعماً لها في كلّ الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية في عهده تطوّراً غير مسبوق على جميع الأصعدة".

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عن تقديرها الكبير "للدور المهم الذي قام به آبي خلال مسيرة عمله السياسي في تعزيز أواصر العلاقات المصرية اليابانية، والتي كان خلالها صديقاً وشريكاً داعماً لمصر".



- كوريا الجنوبية

قال الرئيس يون سوك يول، في بيان أصدره مكتب الرئاسة "أبعث بتعازي للأسرة المنكوبة وللشعب الياباني الذي فقد أطول رئيس وزراء بقاء في المنصب وسياسيا محترما في التاريخ الدستوري لليابان". وأضاف يون أن إطلاق النار "عمل إجرامي لا يغتفر".



- أستراليا

قال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز "نبأ الوفاة المأساوية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي كان مدمرا ... كان آبي أحد أقرب الأصدقاء لأستراليا على الصعيد العالمي ... وبرزت اليابان تحت قيادته كأحد أكثر شركاء أستراليا تشابها في التفكير في آسيا. هذا إرث يمتد لليوم".



- أوكرانيا

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعازيه لعائلة شينزو آبي. وكتب في تغريدة "أنباء مروعة عن الاغتيال الوحشي لرئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي. أتقدم بأحر التعازي لأسرته ولشعب اليابان في هذا الوقت العصيب. هذا العنف المشين ليس له مبرر".



- الهند

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم حداد وطني تكريما لآبي. وكتب على تويتر "أشعر بالصدمة والحزن بدرجة لا توصف، إزاء الموت المأسوي لأحد أعز أصدقائي، شينزو آبي".

المصدر: آ ف ب