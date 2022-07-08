صدمة في أميركا بعد اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق

أعربت الولايات المتحدة عن صدمتها الشديدة لاغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي اليوم الجمعة.

وأبدى الرئيس الأميركي جو بايدن استيائه من اغتيال آبي، واصفاً إياه بأنه بطل التحالف الأميركي-الياباني الذي اهتم بشدة بالشعب الياباني والديمقراطية.وقال بايدن في بيان "أنا مصدوم وغاضب وحزين بشدة من أنباء مقتل صديقي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق بالرصاص في أثناء حملته الانتخابية. هذه مأساة لليابان ولكل من عرفه."حتى في اللحظة التي تعرض فيها للهجوم، كان مشغولا بالعمل الديمقراطي".

بدوره، وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اغتيال آبي بأنه "صادم" و"مقلق للغاية"، واصفا إياه بأنه زعيم ذو رؤية عظيمة وشريك غير عادي للولايات المتحدة.

وأدلى بلينكن بهذه التصريحات في بداية اجتماع ثلاثي مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

وقال بلينكن إن آبي بالنسبة للولايات المتحدة "كان شريكاً استثنائياً وشخصاً كان من الواضح أنه قائد عظيم".

وأضاف أن آبي نقل العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان إلى "آفاق جديدة" خلال فترة وجوده في المنصب.

ووصف الوزير الأميركي وفاة آبي بأنها "خسارة لليابان وخسارة للعالم".

المصدر: وكالات