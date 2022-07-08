لوفتهانزا تعتزم إلغاء المزيد من الرحلات الجوية في ظل فوضى السفر

تستعد شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران لإلغاء مجموعة إضافية من الرحلات بسبب نقص الطواقم، مما يزيد من فوضى السفر في أوروبا في مستهل موسم عطلات الصيف الحيوي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وتستعد أكبر شركات الخطوط الجوية في أوروبا لإلغاء 20% من رحلاتها في مطاري فرانكفورت وميونخ في أيام مختارة الأسبوع المقبل، وفقا لمتحدث باسم الشركة.

وتهدف الإلغاءات إلى توفير خطة طيران مستقرة، وأفاد المتحدث بعدم تحديد عدد رحلات الطيران بالضبط بعد.

وألغت لوفتهانزا إجمالي 3100 رحلة الشهر الماضي بعدما فاقمت زيادة حالات كورونا العجز في أفراد الطواقم.