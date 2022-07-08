مصر تعزي اليابان في وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي

أعربت مصر اليوم الجمعة عن خالص التعازي لحكومة وشعب اليابان في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إثر الحادث المُفجع الذي أودى بحياته اليوم، وذلك بعد مسيرة مُضيئة من العمل السياسي المُخلص قدّم خلالها الكثير لخدمة بلاده .

جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية وحصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) على نسخة منه.

وأضاف البيان "وإذ تتقدم مصر، حكومة وشعبًا، بصادق التعازي والمواساة للشعب الياباني ولأسرة رئيس الوزراء السابق ومُحبيه في هذا المُصاب الأليم، تُعرب عن تقديرها الكبير للدور الهام الذي قام به خلال مسيرة عمله السياسي في تعزيز أواصر العلاقات المصرية اليابانية، والتي كان خلالها صديقًا وشريكًا داعمًا لمصر، وأسهم بحق في توطيد أوجه التعاون المتميزة والصداقة الممتدة بين البلديّن والشعبيّن الصديقيّن .".

وكان آبي قد توفي في المستشفى متأثرا بجراحه إثر تعرضه لإطلاق نار خلال فعالية في حملة انتخابية في وقت سابق اليوم الجمعة.