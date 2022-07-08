البرلمان الألماني يجري تحقيقا بشأن الانسحاب العسكري من كابول

قرر البرلمان الألماني (بوندستاج) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة التحقيق في انسحاب الجيش الألماني من أفغانستان ومهمة الإجلاء التي تلت ذلك من قبل لجنة تحقيق برلمانية.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة المكونة من 12 عضوا تحديد الأخطاء التي ارتُكبت في ذلك الوقت والدروس المستفادة من تلك الأحداث.

وقال رئيس اللجنة رالف شتيجنر المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "ليس هدفنا البحث عن الجناة ولكن بذل كل ما في وسعنا لضمان عدم تكرار الأخطاء التي ارتُكبت بشكل واضح في المستقبل".

وانسحب الجيش الألماني من أفغانستان في يونيو 2021 بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة في ارتداد أذهل العالم.

كما أيد التحالف المسيحي المعارض في البرلمان اقتراح تشكيل اللجنة، بينما عارضها فقط حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف وحزب "اليسار"، وطالبا بالتحقيق في مهمة الجيش الألماني بأكملها في أفغانستان بدلا من الاقتصار على التحقيق في الانسحاب السريع.