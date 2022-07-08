إندونيسيا تدعو للوحدة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي

دعت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي إلى إنهاء الصراع وإيجاد حل لأزمة غذاء عالمية وشيكة، حيث ألقى الهجوم الروسي لأوكرانيا بظلاله على اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي.

ودفع وجود وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف في الجزيرة الساحلية كبار الدبلوماسيين الغربيين لمقاطعة مأدبة عشاء، استضافتها مارسودي الليلة الماضية.

وفي كلمة ألقتها في الاجتماع، حذرت مارسودي من أن تزايد الاستقطاب في العالم، جعل من الصعب على الدول الجلوس معا على نفس الطاولة.

وتابعت "الوضع العالمي الحالي يجعل المواطنين يفقدون الثقة في تعددية الأطراف وقدرتها على التعامل بفعالية مع التحديات العالمية".

وأضافت "تعددية الأطراف ليست مثالية.ولكن هل يمكننا أن نتخيل ما إذا كان علينا أن نعيش بدون تعددية الأطراف؟ إنني متأكدة من أن الوضع سيكون حتى أكثر سوءا. ستصبح الأحادية القاعدة والأقوياء سوف يستولون على كل شيء".

ووزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الصيني وانج يي من بين الحاضرين في الاجتماع، الذي يمثل المرة الأولى التي يلتقي فيها دبلوماسيون روس وغربيون بارزون، منذ بدء الهجوم الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.