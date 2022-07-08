ألمانيا تعتزم الموافقة على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو

يعتزم البرلمان الألماني اليوم الجمعة الموافقة على طلبي السويد وفنلندا الإنضمام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، حيث يبدو أنه من المؤكد أن يصدق "البوندستاج" على انضمام حليفي ألمانيا الشماليين.

واقترح الأحزاب الثلاثة في الإئتلاف الحاكم مشروع القانون علاوة على المعارضة المحافظة ، مما يضمن حصول مشروع القانون على موافقة أغلبية كبيرة.

وتحركت الدولتان الاسكندنافيتان، بعد عقود من الحياد، للانضمام إلى التحالف الغربي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير.

ووقع سفراء الدول الثلاثين الأعضاء في الناتو يوم الثلاثاء على بروتوكولات الإنضمام بحضور وزيري خارجية السويد وفنلندا في بروكسل.

ويتطلب التصديق الحصول على موافقة بالإجماع. وقد أكملت كندا وإستونيا هذه العملية بالفعل.



