إصابة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعد عملية إطلاق نار

تعرض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لإطلاق نار خلال إلقاء كلمة له ضمن حملة إنتخابية في مدينة نارا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام يابانية، عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي له آبي، أن رئيس الوزراء السابق كان فاقدا للوعي وينزف من رقبته.

وذكرت التقارير أن الشرطة تمكنت من السيطرة على الجاني.

ولم يتم على الفور الكشف عن مزيد من التفاصيل .

وشغل آبي منصب رئيس وزراء اليابان خلال الفترة من ديسمبر 2012 إلى سبتمبر 2020، مما جعله رئيس الوزراء الأطول بقاء في سدة الحكم في البلاد.

ومن المقرر أن تجري اليابان انتخابات مجلس الشيوخ بالبرلمان يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن يحقق الحزب الليبرالي الديمقراطي نصرا كبيرا.



