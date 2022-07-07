الجيش السوداني: التوافق أو الدعوة لانتخابات مبكرة

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

استدعت وزارة الخارجية السودانية، أمس، رئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس، وطلبت منه الدقة في البيانات والالتزام بالحيادية لتجنب الإضرار بالعملية الانتقالية، يأتي ذلك فيما أكدت القوات المسلحة السودانية أن أمام القوى السياسية خيارين إما التوافق، أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وقالت وزارة الخارجية، في بيان أمس، أن على الآلية الثلاثية تسهيل الحوار، وفقاً لخطة واضحة، والوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف. وهذه هي المرة الثانية التي تستدعي فيها الخارجية السودانية المبعوث الأممي في أقل من 10 أيام، وكانت المرة الأولى بشأن تصريحاته بعدم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين في احتجاجات 30 يونيو الماضي، وذلك قبل تنظيمها.