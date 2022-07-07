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«الرئاسي الليبي» يجدد دعمه لحق «التظاهر المنظم»
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي
8 يوليو 2022 01:51

بنغازي (الاتحاد)

جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، دعمه لليبيين في ممارسة حقهم فيما وصفه بـ«التظاهر المنظم»، جاء ذلك خلال لقائه عدداً من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية ممثلين عن 31 حزباً سياسياً، لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ليبيا. وقال المنفي: «يجب احترام إرادة الشعب، وتنفيذ مطالبه بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأجدد دعمي لليبيين في ممارسة حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي المنظم، حتى تنفيذ مطالبهم المشروعة.
جاء ذلك، فيما يخطط تيار «بالتريس» الشبابي الذي يقود الاحتجاجات في ليبيا إلى تنظيم احتجاجات جديدة، بعد الحصول على إذن لتنظيم التظاهرات السلمية، حسبما أكده عمر الطربان، مؤسس تيار «بالتريس» الشبابي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد».
وأكد الطربان أن الشباب الليبي الوطني خرج تلبية لدعوات الاحتجاج التي تم التنسيق لها قبل أسابيع من الخروج في تظاهرات، مشيراً إلى أن التيار الشبابي يرفع عدداً من المطالب وهي تفكيك الكيانات السياسية الداعمة لأطراف النزاع والداعمة للدول المتدخلة في الشأن الليبي، المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوفير الكهرباء، وإلغاء رفع الدعم عن الوقود، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

المجلس الرئاسي الليبي
ليبيا
محمد المنفي
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