ألمانيا تتعهد باستمرار التضامن مع أوكرانيا

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس باستمرار تضامن بلاده مع أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال شولتس "أعتقد أنه لا يمكن العمل إلا بدعم الناس، لكنني اعتقد أن هذا الدعم سيكون متاحا لفترة طويلة للغاية، وأننا سنتمكن من الحفاظ على تضامن ألمانيا مع أوكرانيا طالما كان هذا ضروريا".

وأضاف أن ألمانيا ملتزمة بهذا التضامن من أجل مصلحتها.

ودافع شولتس عن العقوبات المفروضة على روسيا.

وكان ساسة من حزب اليسار وحزب البديل من أجل ألمانيا طالبوا مؤخرا برفع العقوبات المفروضة على روسيا أو بتشغيل خط "نورد ستريم 2" لتفادي حدوث أزمة في الطاقة قبل حلول فصل الشتاء.

وثمة مخاوف في ألمانيا من إمكانية أن توقف روسيا إمدادات الغاز إلى البلاد، بشكل كامل هذا الشهر.

كانت أسعار الطاقة والمواد الغذائية شهدت ارتفاعا كبيرا في ألمانيا.

المصدر: د ب أ