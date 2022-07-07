وزير الطاقة اللبناني: مصر جاهزة لضخ الغاز

بيروت (وكالات)

أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، أمس، أن مصر جاهزة لضخ الغاز، بانتظار التمويل من البنك الدولي.

وقال الوزير فياض، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: «أطلعت الرئيس ميقاتي على أجواء زيارتي إلى مصر، حيث كرر المسؤولون المصريون أنهم جاهزون على المستوى التجاري والتعاقدي والفني، أي أن الخط جاهز والكميات متوافرة والعقد جاهز أيضاً». وتابع: «اتفقنا على ضرورة العمل، من جهتنا، مع البنك الدولي لتأمين الدخول في مفاوضات التمويل في أسرع وقت، وهذا ما سنسعى إليه». وأضاف: «تناولنا موضوع الإصلاحات التي يجب أن نعمل عليها ومن ضمنها إعادة النظر بالتعرفة لتغطي، ولو جزئياً، كلفة الكهرباء». ولفت إلى أنه «تم التطرق إلى زيارة العراق ووضعته في أجواء هذه الزيارة الإيجابية جداً، التي عبر لنا من خلالها المسؤولون في العراق من وزراء مالية ونفط وكهرباء وحاكم المركزي، عن نيتهم الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة واستكمال العمل الإيجابي الذي يقومون به، وتمديد (اتفاقية الفيول)، التي تمكننا من أن يكون لدينا عدد قليل من ساعات الكهرباء».