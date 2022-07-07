بريطانيا: مصادرة أسلحة مهربة باتجاه اليمن

لندن (وكالات)

أعلنت بريطانيا، أمس، أن إحدى سفنها الحربية التي كانت تقوم بدورية في مياه الخليج، في وقت سابق العام الجاري، صادرت أسلحة متطورة مهربة باتجاه اليمن، بما يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية: إن السفينة «إتش إم إس مونتروز» اعترضت زوارق سريعة تحمل صواريخ أرض جو ومحركات لصواريخ كروز هجومية في يناير وفبراير، خلال قيامها بدوريات روتينية.

وأضافت: إن مهربين كانوا يشغّلون القوارب السريعة في المياه الدولية، في أول واقعة من نوعها تعترض فيها سفينة حربية بريطانية سفناً تحمل مثل هذه الأسلحة المتطورة.

وتم رصد الشحنة غير الشرعية بوساطة مروحية «وايلدكات» مزودة بأنظمة رادار متطورة أقلعت من سفينة «مونتروز»، وفقاً لوزارة الدفاع.

وقالت الوزارة البريطانية: إن العملية الثانية التي جرت في 25 فبراير شاركت فيها المدمرة الأميركية «يو إس إس غريدلي» التي نشرت مروحية من طراز سيهوك «لتوفير مراقبة معقدة».

وقاد عمليات المصادرة مشاة البحرية الملكية البريطانية الذين اقتربوا من الزوارق السريعة بوساطة قاربين مطاطيين.

وأدت عمليات التفتيش إلى العثور على عشرات الطرود التي تحتوي على أسلحة متطورة، فتمت مصادرتها.