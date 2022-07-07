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رئيس البرلمان العربي يُشيد بجهود خدمة الحجاج
عادل العسومي
8 يوليو 2022 01:49

القاهرة (الاتحاد)

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بالجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، ومساعيهما المباركة لتيسير كافة الخدمات أمام ضيوف الرحمن، بفضل الرؤية والتوجيهات الحكيمة لقيادة المملكة والتي تعكس الحرص الكبير الذي توليه المملكة لضيوف الرحمن وتيسير مناسك شعيرة الحج.
وقال رئيس البرلمان العربي، أمس، إن هذه الجهود المباركة هي محل فخر واعتزاز لكل الأمة الإسلامية وتعكس العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة بالوزارات والقطاعات لتيسير أداء شعيرة الحج، والتي تجسدت من خلال إطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية ضمن رؤية 2030 التي هدفت إلى تطوير قطاع الحج والعمرة، ليحقق طموحات الرؤية السديدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله.
وأكد العسومي أن جميع شعوب الدول الإسلامية أجمعت على دور المملكة المحوري في مساندة مختلف قضايا الأمتين العربية والإسلامية ومواقفها المشرّفة بصون مقدرات الأمتين العربية والإسلامية.

البرلمان العربي
حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله
السعد المنهالي
عادل العسومي
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