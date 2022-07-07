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أضاحي الحجاج.. شعيرة تخفف أزمة الجوع في العالم
أضاحي الحجاج.. شعيرة تخفف أزمة الجوع في العالم
8 يوليو 2022 02:10

مكة المكرمة (الاتحاد) 

يتجمع حشد من الحجاج لشراء قسائم الهدي والفدية وكذلك الأضحية والصدقة من منافذ تبيع صكوك مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي) المنتشرة في محيط الحرم المكي، في خطوة أساسية لإتمام شعائرهم تساعد أيضاً في التخفيف من حدة أزمة الجوع التي تدق أجراس الخطر في العالم. ويشتري الحاج سنداً أو أكثر بعدد الأغنام التي يرغب في شرائها، وبإمكانه الذبح بنفسه أو تحت إشرافه، ثم تتولى إدارة أضاحي إتمام عملية التجميد والتغليف والتوزيع في ثمانية مجمعات تمتد على أكثر من مليون متر مربع في مكة.
وتأسس مشروع أضاحي عام 1983، ويقوم على إدارته البنك الإسلامي للتنمية، وتشرف على أعمال المشروع لجنة مشكلة من عدد من الجهات الحكومية في المملكة.
وخلال نحو 40 عاماً، استفادت 30 دولة تقريباً من اللحوم التي وزعها المشروع، وهو الجهة الوحيدة في المملكة التي تتعامل مع ذبائح الحجيج، من بينها العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والسودان وجيبوتي وموريتانيا، فضلاً عن مجموعة من الدول الأفريقية.
ووفقاً لموقع أضاحي الإلكتروني، يشرف على عمليات التوزيع للمستحقين خارج السعودية مندوبون من المشروع بالاشتراك مع سفارات السعودية في أكثر من 30 دولة مستفيدة وبالتنسيق مع حكومات هذه الدول.
ووسط أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الأزمة الدائرة في أوكرانيا، هناك نحو 50 مليون شخص يقفون على حافة المجاعة، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
وقالت وكالات الأمم المتحدة، أمس الأول، إن مستويات الجوع في العالم زادت العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد-19».
ويقول الدكتور عمر عطية نائب المشرف العام للشؤون المالية والإدارية في «أضاحي» لـ«رويترز»: «مستعدون تشغيلياً في موسم الحج هذا العام لذبح ما يقرب من 900 ألف رأس من الأغنام، وكنا قبل الجائحة نصل إلى مليون رأس»، وهو ما يساوي تقريباً 12 مليون طن من اللحوم. وتجرى معالجة اللحوم بعد الذبح وتعبئتها بتقنية ألمانية، بحيث يمكن استخدامها خلال 12 شهراً. 

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