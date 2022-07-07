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البعثة الأممية في مالي تطلب الدعم من السلطات
القاسم وان، رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)
8 يوليو 2022 01:07

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) القاسم وان، الخميس، أن البعثة تحتاج إلى «دعم» و«تعاون» السلطات العسكرية لإتمام مهمتها، وذلك بعد بضعة أيام من تمديد هذه المهمة.
وقال وان، في مؤتمر صحفي في العاصمة المالية باماكو إن «عملنا في مالي لا يمكن إنجازه على النحو المطلوب إلا بدعم السلطات المالية وتعاونها»، داعيا إلى «حوار منتظم» لتجاوز «سوء الفهم».
ومدد في 29 يونيو الماضي لعام تفويض البعثة الأممية الموجودة في مالي منذ 2013 مع نحو 13 ألف جندي، ولكن مع «معارضة» السلطات لحرية تحرك الجنود الأمميين لإجراء تحقيقات.
وأعلن عيسى كونفورو سفير مالي في الأمم المتحدة أن باماكو «لا تعتزم تنفيذ» بنود التفويض المرتبطة بحرية تحرك الجنود الأمميين بهدف إجراء تحقيقات من دون موافقة مسبقة. وقال: إن «تحركات مينوسما لا يمكن أن تتم إلا بموافقة السلطات» المالية.

المصدر: آ ف ب
القاسم وان
مالي
البعثة الأممية
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