فنلندا تقرر تعزيز حماية حدودها مع روسيا

أقر البرلمان الفنلندي، الخميس، قانونا يسمح بتعزيز الحماية على الحدود مع روسيا، في وقت يسعى هذا البلد للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

خرجت فنلندا عن عقود من عدم الانحياز العسكري وطلبت الانضمام لحلف الناتو في مايو الماضي، لتنطلق رسميا عملية الانضمام هذا الأسبوع.

تتيح التعديلات الجديدة لقانون حماية الحدود، بناء عوائق أكثر متانة على امتداد الحدود الشرقية للدولة الاسكندينافية مع روسيا والبالغ طولها 1300 كلم.

والهدف من القانون "تحسين القدرة العملانية للحماية الحدودية لدى الاستجابة لتهديدات هجينة"، حسبما أعلنت آن إيهانوس المستشارة لدى وزارة الداخلية آن إيهانوس.

والحدود الفنلندية في الوقت الراهن محمية بعوائق خشبية خفيفة صممت بشكل أساسي لمنع وصول الماشية إلى الجانب الآخر.

وقالت سانا بالو مديرة القسم القانوني للحماية الحدودية الفنلندية "ما نسعى لبنائه الآن سياج يكون حاجزا حقيقيا".

و"في جميع الاحتمالات، فإن السياج لن يغطي الحدود الشرقية بأكملها، لكنه سيتركز في مواقع تعتبر الأكثر أهمية"، وفق بالو.

ويتيح القانون إغلاق معابر حدودية ووضع طالبي اللجوء في نقاط محددة، خلال محاولات عبور للحدود على نطاق واسع.

أقرت هلسنكي أيضا تعديلات على قانون سلطات الطوارئ، يوسع تعريف كلمة "طوارئ" ليشمل مختلف التهديدات الهجينة.

المصدر: آ ف ب