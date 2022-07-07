جونسون يُرجئ الرحيل من رئاسة وزراء بريطانيا

دينا محمود (لندن)

بعد 48 ساعة من التحركات السياسية المحمومة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، استقالته من منصبه رئيساً تنفيذياً لحزب «المحافظين»، واعتزامه التخلي عن رئاسة الحكومة، بعد اختيار خليفة له في زعامة الحزب، وذلك في خطوة قوبلت برفض خصومه، الذين طالبوه بالخروج الفوري من المشهد.

وفي كلمة متلفزة مقتضبة ألقاها من أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داوننج ستريت بقلب لندن، قال جونسون إنه بات من الواضح أن «إرادة» النواب المحافظين في مجلس العموم، تتجه نحو اختيار زعيم جديد، وذلك في إشارة إلى موجة التمرد التي شهدها حزبه منذ مساء الثلاثاء الماضي، وتجسدت في استقالة عشرات الوزراء والمسؤولين البارزين من الحكومة، وسحب كثير من أعضاء البرلمان دعمهم لها.

وبرر جونسون رفضه طيلة يومين كاملين الاستجابة للمطالبات التي وُجِهَت له بالاستقالة، بأنه «تريث» في اتخاذ هذا القرار، نظراً لحرصه على الوفاء بما يُمليه عليه «التفويض» الممنوح له من الناخبين، مشيراً بذلك إلى الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي قاد فيها حزب «المحافظين» لتحقيق فوز برلماني كبير على غريمه «العمال»، وذلك بأغلبية وُصِفَت بالأكبر منذ عام 1989. وهيمنت مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، في ديسمبر 2019، على فترة رئاسته.

وأقر رئيس الوزراء البريطاني، في كلمته التي لم تستمر أكثر من ست دقائق، بفشل محاولاته لإقناع وزرائه المعارضين له، بأن استقالة حكومة تحظى بهذه الأغلبية سيكون «أمراً غريب الأطوار»، معتبراً أن إصرار كثير من الوزراء والنواب، على تخليه عن منصبه يعود لـ«عقلية القطيع» التي سادت أروقة الحكومة.

وكان جونسون استبق الكلمة، بتعيين وزراء جدد لتعويض نظرائهم المستقيلين، ممن كان على رأسهم وزيرا الخزانة ريشي سوناك والصحة ساجد جافيد، وهما من بين المرشحين المحتملين لخلافته، جنباً إلى جنب مع وزراء الخارجية ليز تراس والدفاع بِن والاس والتجارة بيني موردِنت، إضافة إلى وزير الصحة والخارجية السابق جيريمي هَنت، والمدعية العامة سويلا برافرمان.

وفي تصريحات أدلى بها في وقت لاحق خلال اجتماع للتشكيلة الوزارية الجديدة، قال جونسون، إنه يتعين على الحكومة مواصلة أداء عملها، ولكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أنه لا يعتزم تطبيق «سياسات جديدة»، أو تبني توجهات تنطوي على «تغييرات كبيرة» في المسار، قبل تخليه المزمع عن منصبه، بعد اختيار زعيم جديد لـ«المحافظين».

وفي حين كشفت مصادر بريطانية مطلعة، عن أن إجراءات انتخاب الزعيم الجديد للحزب ستبدأ يوم الاثنين المقبل، مع اجتماع يُنتظر أن تعقده اللجنة الحزبية المعنية بهذا الملف، والمعروفة بـ «لجنة 1922»، لتحديد الجدول الزمني اللازم لذلك، أكد نواب محافظون وعماليون وشخصيات سياسية بارزة، رفضهم لبقاء جونسون رئيساً للوزراء، حتى إتمام تلك العملية، والتي قد تمتد إلى سبتمبر المقبل.

وقال هؤلاء، ومن بينهم رئيس الوزراء الأسبق جون ميجور، إنه يتعين على جونسون ترك رئاسة الحكومة على الفور «من أجل صالح البلاد»، وذلك للسماح لرئيس وزراء انتقالي بتولي المنصب، لحين إجراء انتخابات عامة مبكرة محتملة.

بدوره، حذر زعيم حزب «العمال» المعارض كير ستارمر، من أن حزبه قد يلجأ إلى الدعوة للتصويت في مجلس العموم، على سحب الثقة من الحكومة الحالية، إذا لم يتحرك «المحافظون» لإجبار رئيسها على الرحيل بشكل فوري، قائلاً، إن الوضع الحالي «لا يمكن أن يستمر».

ويقول محللون إن جونسون كان يُعوِّل، على أن تؤدي «الاستقالة الجزئية»، التي أعلن عنها أمس، إلى احتواء موجة التمرد العنيفة التي اندلعت في صفوف حزبه خلال الأيام القليلة الماضية، بُعيد إقراره بالخطأ في تعيين كريس بنشر المُتهم بالتحرش، مسؤولاً في الحكومة عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين.

غير أن ردود الفعل الأوليّة على كلمة جونسون الأخيرة، توحي بأنه لم يستعدْ بعد السيطرة على الحزب، الذي كانت شعبيته قد تراجعت من الأصل خلال الشهور الماضية، بفعل الأزمات والفضائح التي لاحقت الحكومة، ومن بينها مشاركة رئيسها وعدد من كبار مساعديه، في حفلات أُقيمت بمقار رسمية خلال فترة الحجر الصحي، التي طُبِقَت للحد من تفشي وباء كورونا.

يُضاف إلى ذلك، الاتهامات الموجهة لحكومة جونسون بالمسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي في بريطانيا، على خلفية تبعات الوباء والأزمة في أوكرانيا.