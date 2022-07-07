مجلس الأمن يطالب بتسريع تشكيل الحكومة اللبنانية

عبد الله أبو ضيف (بيروت، القاهرة)

دعا مجلس الأمن الدولي، أمس، القادة في لبنان إلى الإسراع في تشكيل الحكومة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة، مشدداً في بيان صحفي، على ضرورة مشاركة الشباب وتحسين التمثيل والمشاركة السياسية للمرأة بشكل كامل ومتساو وهادف.

وأكد أنه في ضوء شدة الأزمات المتفاقمة في لبنان، تقع المسؤولية على عاتق كافة الفاعلين السياسيين في التعاون سوياً لإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية والتصدي للتحديات التي تواجه الشعب اللبناني.

يأتي ذلك، فيما يواجه لبنان أزمات شتى، أبرزها الاتفاق على آلية إصلاح موحدة، لا غالب فيها أو متحكم بفعل السلاح وقوة الأمر الواقع.

وقال عضو البرلمان اللبناني عن كتلة «الجمهورية القوية» التابعة لحزب «القوات اللبنانية»، غياث يزبك، إنه «يجب العمل على الملفات التي تشغل الشعب، وتتسبب في أزمات حياتية، فهناك أزمة طحين، ومن ثم أزمة خبز، إلى جانب أزمة الكهرباء المستمرة بالفعل، فيما يواجه لبنان صعوبات واضحة في عمليات الاستيراد».

وطالب البرلماني اللبناني في تصريحات لـ«الاتحاد» بالتعاطي مع المشكلات الحياتية للشعب والعمل على حلها بشكل سريع، بجانب محور خارجي يتمثل في إعادة لبنان إلى مكانه الطبيعي والتماشي مع موقف الجامعة العربية والانسجام مع مواقف الدول العربية بشكل عام. وأكد ضرورة العمل على علاقات قوية وموحدة مع الدول العربية بما يخدم مصالح لبنان.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك حكومة «تكنوقراط» تتألف من اختصاصيين غير متأثرة بسياسة أو حزب بعينه، وأن يكون البرلمان في الوقت نفسه فاعلاً فيما يخص الرقابة والتشريع، عن طريق تحديث القوانين لمساعدة الحكومة بشكل واضح من جهة، وكهيئة رقابية لمواكبة المواقف مع المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي لكي تكون جميعها في مصلحة الشعب اللبناني من جهة أخرى.

بدوره، أكد القانوني اللبناني راغب حداد لـ«الاتحاد» أن «بلاده تحتاج إلى ورشة عمل إصلاحية موسعة تشمل الجميع على أرضية ملزمة بعدم تحكم طرف لوحده في مصير الدولة اللبنانية، حيث ساهمت الانتخابات الأخيرة في تجديد للحياة السياسية والديمقراطية وهو أمر مطلوب بعد الاحتجاجات الشعبية في 2019».

ودلل على ذلك بعدم الالتزام بالمواعيد الدستورية وإجراء الانتخابات في مواعيدها وتجديد الحياة الديمقراطية، وهو ما كان له أثره على الأرض. وأعرب عن أمله في أن تشهد الأيام المقبلة خيراً للبنان والاتفاق على آلية إصلاح مناسبة، وأن يكون القرار بيد الدولة، ولا يترك مصيرها لأي حزب.

وأشار إلى أن إصلاحات القوانين، مثل قانون الشراء العام، والمناقصات، لم يجر تعديلها منذ فترة طويلة، وكانت سبباً رئيساً للفساد، ونحتاج إلى الاتفاق على أمور استراتيجية تتعلق بالسياسة الخارجية، متمنياً ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل للتنقيب عن الغاز، وتكون بادرة أمل جديدة للبنانيين.