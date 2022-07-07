مساعد يكشف مصير جونسون بعد التنحي من رئاسة الحكومة

كشف أحد مساعدي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المقربين، الخميس، عن مصير رئيس الوزراء بعد أن يتنحى عن منصبه.

وقال جيمس دودريدج، السكرتير الخاص لجونسون لدى البرلمان إن الأخير يعتزم الاستمرار في عضوية البرلمان عندما يترك رئاسة الوزراء.

وكتب دودريدج على تويتر: «من الجيد أن نسمع أن رئيس (الحكومة) سيواصل عمله كعضو بالبرلمان».وأعلن جونسون، الخميس، استقالته من منصب زعامة حزب المحافظين. لكنه سيبقى في رئاسة الوزراء حتى اختيار خليفة له.

ويعين زعيم الحزب، الذي يملك أغلبية في البرلمان، رئيسا للوزراء. وبما أن المحافظين يملكون الأغلبية في البرلمان، فإن الزعيم الجديد للحزب، سيصبح رئيسا للوزراء خلفا لجونسون دون الحاجة إلى تنظيم انتخابات مبكرة.

المصدر: آ ف ب