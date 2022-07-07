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القوات الروسية تواصل التقدم نحو سلوفيانسك
دخان يتصاعد فوق مدينة سلوفيانسك
8 يوليو 2022 00:06

واصلت القوات الروسية، الخميس، تقدمها نحو مدينة سلوفيانسك الصناعية الواقعة في شرق أوكرانيا.وناشد مسؤولون أوكرانيون مجدّدا سكان المنطقة إخلاءها.
وقال فاديم لياخ، رئيس بلدية سلوفيانسك إن نحو 23 ألف شخص لا يزالون في المدينة من أصل 110 آلاف نسمة كانوا يقطنونها.
وأوضح أن «عمليات الإجلاء جارية. نخرج أشخاصا كل يوم»، مؤكدا أن المدنيين الذين يتم إجلاؤهم يُنقلون بوساطة حافلات إلى مدينة دنيبرو، الواقعة إلى الغرب.
كما تعرضت مدينة كراماتورسك، المركز الإداري لمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، لقصف.
وسيطرت روسيا في الأيام الماضية على مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك.

المصدر: آ ف ب
معارك
سلوفيانسك
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