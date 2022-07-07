بعد استقالة جونسون.. بايدن متمسك بتعاون وثيق مع لندن

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أن بلاده ستواصل «تعاونها الوثيق» مع المملكة المتحدة، وخصوصا في شأن أوكرانيا.

وقال بايدن، في بيان نشر بعد استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن «المملكة المتحدة والولايات المتحدة هما الصديقان والحليفان الأقرب، والعلاقة الخاصة بين شعبينا تبقى متينة ودائمة».

وأضاف «أتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة، وكذلك مع حلفائنا وشركائنا في العالم أجمع، حول سلسلة من الأولويات».

وتابع بايدن أن «هذا يشمل الحفاظ على مقاربة قوية وموحدة دعما للشعب الأوكراني».

ولا يشير البيان مباشرة إلى بوريس جونسون الذي أعلن، في وقت سابق اليوم الخميس، استقالته من زعامة حزب المحافظين بعد استقالة عدد من أعضاء حكومته.

المصدر: آ ف ب