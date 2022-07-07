مجموعة العشرين تناقش قضايا الطاقة والأمن الغذائي

بدأ، اليوم الخميس، في جزيرة بالي بإندونيسيا، اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

وتهيمن قضايا الطاقة والأمن الغذائي والأزمة الأوكرانية على جدول الأعمال.

وسيكون الاجتماع أول لقاء بين وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ووزراء خارجية الدول الغربية التي فرضت عقوبات على موسكو.وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن لافروف يعتزم لقاء بعض من نظرائه على هامش القمة.

وقالت ريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا إن نظراءها من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أبلغوها بأنهم لن يتمكنوا من حضور مراسم استقبال اليوم الخميس، وهي قرارات قالت إن الدولة المضيفة تتفهمها وتحترمها.

وقالت ريتنو للصحفيين: «نتحدث عن محاولة تهيئة وضع مريح للجميع».

وأضافت: «أنا أتفهم موقفكم. لأنه يجب أن يشعر الجميع بالراحة».

يضم جدول أعمال الاجتماع، الذي يستمر يومين، مناقشة ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم والأزمة الغذائية التي تهدد ملايين الناس بالجوع عبر العالم، وفقا للأمم المتحدة.

وشدد لافروف، بعد لقائه مع نظيره الصيني وانغ يي اليوم على هامش القمة، على أهمية العلاقات الروسية-الصينية في تشكيل «عالم أكثر عدلا وديمقراطية على أساس مبادئ القانون الدولي».

المصدر: آ ف ب