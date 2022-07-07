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بوتين يتوعد: إذا أرادوا "هزيمة" روسيا.. "فليحاولوا"
فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي
7 يوليو 2022 21:33

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من يحاول إلحاق الهزيمة بروسيا "في ساحة المعركة".
وقال بوتين، خلال اجتماع مع رؤساء الكتل في مجلس "الدوما" (مجلس النواب في البرلمان الروسي) نقل التلفزيون وقائعه "اليوم، نسمع أنهم يريدون أن يلحقوا بنا الهزيمة في ساحة المعركة. ماذا نقول؟ فليحاولوا".
تأتي هذه التصريحات بعد سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا وبعدما أرسلت العديد من الدول الغربية الأسلحة إلى القوات الأوكرانية.

المصدر: آ ف ب
فلاديمير بوتين
عقوبات
أسلحة
هزيمة
أوكرانيا
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