توقيف 8 أشخاص في الأردن على خلفية تسرب الغاز

قرّر المدعي العام المكلف التحقيق في حادثة تسرب الغاز في ميناء العقبة جنوب الأردن، توقيف 8 أشخاص بعدة تهم بينها "التسبب بالوفاة" وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم الخميس.

كان الحادث أدى إلى مصرع 13 شخصا نهاية الشهر الماضي.

وأضافت الوكالة، نقلا عن بيان صادر عن الأمين العام للمجلس القضائي وليد كناكرية، أن "النِّيابة العامة تُسند جرائم لثمانية أشخاص هي التسبب بالوفاة والتسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير وكذلك مخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة الصادرة بموجب قانون حماية البيئة".

وأضاف كناكرية أنه تقرر توقيف هؤلاء، بدون الكشف عن أسمائهم ومناصبهم، على ذمة التحقيق، مشيرا إلى أن "التحقيق لا يزال مستمرا وفي مراحله الأخيرة".

وقال كناكرية إن النيابة العامة استمعت إلى نحو 160 شخصا بينهم من كانوا موجودين في المكان عند وقوع الحادث ومصابون وذوو متوفين.

يضاف للتهم الموجهة للموقوفين "الإهمال والتقصير المتداخل والمتراكم بين الأقسام المختلفة عدا عن طريقة الربط الخاطئة للصهريج (...) وضعف آليات الرقابة".

كانت الحكومة الأردنية أعلنت، الأحد، أن لجنة التحقيق في الحادث توصلت إلى وجود "عجز كبير" و"تقصير" في إجراءات السلامة العامة في الميناء، وأحالت التقرير على الإدعاء العام.

وأقالت حينها المدير العام لشركة إدارة وتشغيل الموانئ، ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى مدير عام الهيئة البحرية.

وأدى تسرب الغاز من حاوية سقطت من رافعة إحدى البواخر في ميناء في العقبة، الواقعة على بعد 328 كلم جنوب العاصمة عمّان، في 27 يونيو الماضي إلى مصرع 13 شخصا، وإصابة أكثر من 260.

المصدر: وكالات