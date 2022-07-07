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البرتغال تستعد لموجة حر وخطر اندلاع حرائق
البرتغال تستعد لموجة حر وخطر اندلاع حرائق
7 يوليو 2022 20:00

من المتوقع أن تتأثر البرتغال بموجة حر اعتباراً من الجمعة، الأمر الذي دفع السلطات إلى التحضّر لمخاطر حرائق الغابات. ويأتي ذلك بعد موجة جفاف شهدتها البلاد الشهر الماضي.
وقال وزير الداخلية جوزيه لويس كارنيرو الخميس بعد اجتماع مع كبار مسؤولي الحماية المدنية، "ستُصدر الحكومة بيان تأهّب يهدف إلى الحد من أيّ نشاط يمكن أن يعرّض السكان للخطر".
وأضاف أن هذا المستوى من التأهّب يجب أن يسمح أيضاً "بتعبئة الوسائل الضرورية للجهود التي ستتطلّبها الأيام القليلة المقبلة".
وتوقّع معهد الأرصاد الجوية البرتغالي "استمرار الطقس الحار، الذي من شأنه أن يتسبّب في موجة حر في كثير من المناطق" حتى الخميس المقبل.
وقال المعهد في بيان إنّ درجات الحرارة في المناطق الأبعد عن الساحل، أي في جنوب البلاد وفي وديان تاغوس ودورو، ستتجاوز 40 درجة مئوية اعتباراً من الجمعة، وأحياناً قد تصل إلى 42 درجة.
وقال خبير الأرصاد الجوية في المعهد خورخي بونتي لوكالة فرانس برس "نتوقع موجة حر مع درجات حرارة أعلى بكثير من المتوسط ولفترة طويلة"، مشيراً إلى أنّ "بعض الأرقام القياسية قد تُكسر" في بداية الأسبوع المقبل.
وستضرب موجة الحر هذه بلداً تفاقم فيه الجفاف خلال الشهر الماضي.
وبحسب نشرة المناخ الشهرية الصادرة الخميس عن معهد الأرصاد الجوية، فإنّ 28,4 في المئة من الأراضي البرتغالية كانت في حالة "جفاف شديد" في نهاية يونيو، مقابل 1,4 في المئة في الشهر السابق.

 

المصدر: آ ف ب
البرتغال
حرائق الغابات
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