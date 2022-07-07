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زيلينسكي يعبر عن "حزنه" لاستقالة جونسون
زيلينسكي يعبر عن "حزنه" لاستقالة جونسون
7 يوليو 2022 19:12

اتصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفياً برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس ليبلغه بمدى "حزنه" على استقالته من قيادة حزب المحافظين البريطاني، كما أعلنت الرئاسة الأوكرانية في بيان.
وقال زيلينسكي "تلقينا جميعا هذا النبأ بحزن. لست وحدي بل كل المجتمع الأوكراني يتعاطف كثيرا معكم"، قبل أن يشدد على امتنان الأوكرانيين لدعم رئيس الوزراء البريطاني خلال الهجوم الروسي.
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقال، اليوم الخميس، من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين ممهداً بذلك الطريق لاختيار خلف له لرئاسة الوزراء في البلاد التي تشهد أزمة سياسية غير مسبوقة.

 

المصدر: آ ف ب
فلاديمير زيلينسكي
بريطانيا
بوريس جونسون
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