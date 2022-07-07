صاروخ يصيب ناقلة نفط في البحر الأسود

ذكرت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية للأنباء، اليوم الخميس نقلا عن الجيش الأوكراني، أن صاروخا أصاب ناقلة محملة بالديزل كانت تنجرف في البحر الأسود منذ أكثر من أربعة أشهر.

وتعرضت الناقلة "ميلينيال سبيريت"، التي ترفع علم مولدوفا، إلى القصف مرتين منذ بداية الأزمة الأوكرانية.

وأصيبت الناقلة لأول مرة بصاروخ أُطلق من سفينة حربية. وقالت مولدوفا، في ذلك الوقت، إن اثنين من طاقم السفينة أصيبا بجروح خطيرة.

وقالت القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا إنه عندما تعرضت السفينة للقصف في فبراير كان على متنها أكثر من 500 طن من الديزل وإنها كانت تنجرف منذ ذلك الحين دون طاقم.

وقال الجيش، في بيان نقلته وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية للأنباء، إن الناقلة تعرضت للقصف للمرة الثانية "وما تبقى من الشحنة يحترق على الأرجح".

ووصف الجيش الأوكراني السفينة بأنها "قنبلة بيئية".

المصدر: رويترز