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هولندا تطلب من ألمانيا استمرار تشغيل المحطات النووية لتخفيف أزمة الغاز
هولندا تطلب من ألمانيا استمرار تشغيل المحطات النووية لتخفيف أزمة الغاز
7 يوليو 2022 15:54

 طلبت هولندا من ألمانيا النظر في استمرار تشغيل محطات الطاقة النووية، لكنها اعترفت بأن فرص حدوث ذلك ضئيلة.
ووفقاً لوكالة «بلومبرج» للأنباء، تقدم وزير المناخ وسياسة الطاقة الهولندي روب جيتين بالطلب لوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك على خلفية مواجهة أوروبا لأسوأ أزمة طاقة لها منذ عقود.
وارتفعت أسعار الكهرباء بعد أن قللت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي للعديد من الدول، رداً على العقوبات التي فرضت عليها بعد حربها مع أوكرانيا.
وتسعى الدول الأوروبية إلى تسريع تقليل اعتمادها على الطاقة من موسكو، وتعتزم هولندا وقف استيراد الغاز الروسي هذا العام.
وقال جيتين في مقابلة أمس الأربعاء في لاهاي: «سألتهم فقط عما إذا كان من الممكن تقنياً إبقاء محطات الطاقة النووية مفتوحة»، في إشارة إلى اجتماعه مع هابيك.
كما قال: «لقد اتخذوا بالفعل الكثير من الإجراءات لإغلاقها وربما ليس هناك الوقود الكافي لإبقائها مفتوحة لفترة أطول قليلاً».
وتستبعد ألمانيا تماماً تمديد تشغيل آخر محطاتها النووية، معللة ذلك بالمخاطر التقنية.

 

المصدر: د ب أ
هولندا
ألمانيا
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