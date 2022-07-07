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إعلان الطوارئ شرق روسيا بسبب حرائق الغابات
إعلان الطوارئ شرق روسيا بسبب حرائق الغابات
7 يوليو 2022 15:33

 تم إعلان حالة الطوارئ في منطقة خاباروفسك في أقصى شرق روسيا بسبب حرائق الغابات الشديدة.
ونقلت وكالة انترفاكس عن حاكم المنطقة ميخائيل ديجتياروف القول، اليوم الخميس، إن الوضع «صعب» في عدة أجزاء من المنطقة.
وأوضح أن حالة الطوارئ تعني منع المواطنين مؤقتاً من دخول مناطق الغابات أو قيادة السيارات على طول هذه المناطق.
وفي سيبيريا، أعلنت منطقة إيركوتسك بالفعل حالة الطوارئ في مايو، بينما أودت الحرائق بحياة العديد من الأشخاص في كراسنويارسك.
ومنذ سنوات، تواجه روسيا حرائق غابات مدمرة أحياناً كل صيف، والتي يقول الخبراء إنها نتيجة لتغير المناخ والجفاف الناجم عنه وعوامل أخرى.

 

المصدر: د ب أ
روسيا
حريق غابات
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