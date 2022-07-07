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مصر.. وفاة 8 أشخاص وإصابة 44 آخرين في حادث تصادم بأسوان
مصر.. وفاة 8 أشخاص وإصابة 44 آخرين في حادث تصادم بأسوان
7 يوليو 2022 14:37

الاتحاد (القاهرة) 
استيقظ المصريون، صباح اليوم الخميس، على حادث مروع لاصطدام "أتوبيس سياحي" في محافظة أسوان (جنوب مصر)، ما أدى إلى وفاة 8 أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

وشهد طريق أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، صباح اليوم الخميس، وقوع حادث تصادم "أتوبيس" ركاب بسيارة ثلاجة أخرى ما أدى إلى انقلابه مباشرة، وانتقلت القوات الأمنية رفقة سيارة الإسعاف للوقوف على الحادث. 

وذكرت السلطات المصرية أن الحادث أسفر عن مصرع 8 أشخاص، وإصابة 44 شخصاً آخرين، موضحة أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما. 

مصر
أسوان
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